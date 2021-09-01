Altındağ Belediyesi'nden çölyak hastalarına büyük destek
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Altındağ Belediyesi'nden çölyak hastalarına büyük destek

Altındağ Belediyesi'nden çölyak hastalarına büyük destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Altındağ Belediyesi, Başkan Asım Balcı'nın talimatlarıyla başlayan, çölyak hastalarına gıda desteği, hasta ve hasta yakınlarının yüzünü güldürüyor.

Altındağ Belediyesi, Başkan Asım Balcı'nın talimatlarıyla başlayan, çölyak hastalarına gıda desteği, hasta ve hasta yakınlarının yüzünü güldürüyor.

Altındağ'da ikamet eden, çölyak hastalığı bulunan ve raporla belgeleyen ihtiyaç sahibi herkesin faydalandığı destek, hasta ve hasta yakınlarının umudu oldu. Altındağ'daki ihtiyaç sahibi bireylerin daima yanında olduklarını vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Çölyak hastalarımızın da daima yanında olacağız. Çölyak hastası olduğu için, beslenme ürünlerinin temini konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" dedi.

"Glutensiz ürünlere ulaşım kolaylığı sağlıyoruz"

Çölyakın buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan "gluten" isimli bir maddeye vücut bağışıklık sistemi tarafından verilen tepki sonucu ortaya çıkan bir hastalık olduğuna dikkati çeken Başkan Balcı "Bu hastalık maalesef, dünyada her 70 insandan birinde görülecek kadar yaygın bir hastalık olmaya başladı. Hastalığa son veren bir tedavi yok, ancak uygulanan bir diyetle iyileşme sağlanabiliyor. Çölyak hastalığının tedavisinde tek seçenek, gluten içeren yiyeceklerin hayattan tamamen çıkarılmasıdır. Bu diyetin ise ömür boyu yapılması lazım. Bu da pek çok hasta ve hasta yakını için ciddi maliyet demek. Pek çok aile makarnayı, ekmeği, çocuklarının canının istediği keki ve pastayı glutensiz almak zorunda. Bu nedenle hastalarımıza destek oluyor, bu ürünlere ulaşmalarını kolaylaştırıyor ve biraz olsun yüklerini hafifletmek istiyoruz. İhtiyaç duyduklarını besin maddelerini bir koli içerisinde, evlerine kadar götürüyor ve teslim ediyoruz" dedi.

Bir telefonla başvuru

Çölyak hastalarına gıda desteği verme kararından hasta ve hasta yakınlarının çok memnun olduğunu belirten Başkan Balcı "Bu destekten faydalanmak bir telefon etmek kadar kolay. Altındağ Belediyesi Çağrı Merkezi'nin 444 3919 no'lu telefonunu arayarak talepte bulunmaları yeterli. Altındağ'da ikamet eden ve çölyak hastası olduğunu raporla bildiren herkes bu destekten faydalanabilir. Altındağ Belediyesi olarak, bize ihtiyaç duyulan her alanda, daima vatandaşlarımızın yanında olacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Altındağ Belediyesi'nden çölyak hastalarına büyük destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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