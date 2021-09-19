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Altın Safran Festivalinde Şevval Sam rüzgarı esti

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

Altın Safran Festivalinde Şevval Sam rüzgarı esti 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Şevval Sam konseri ile sona erdi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bu yıl 22'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali' kapsamında ünlü şarkıcı Şevval Sam sahne aldı.

Altın Safran Festivalinde Şevval Sam rüzgarı esti

22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Şevval Sam konseri ile sona erdi

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bu yıl 22'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali' kapsamında ünlü şarkıcı Şevval Sam sahne aldı.

Kültürel Miras ve Korumacılık ana teması ile 22. kez kapılarını sanatseverlere açan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali dolu dolu etkinliklerle kutlandı. Festival kapsamında DJ ve rap performanslarının ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı Şevval Sam hayranlarıyla bir araya geldi. Ünlü şarkıcı meydanı dolduran vatandaşları coşturdu. Birbirinden güzel şarkıları hayranları ile söyleyen Sam, Safranbolulara unutulamayacak bir gece yaşattı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından ünlü sanatçıya Safranbolu'ya özgü tarihi ev maketi ve çiçek takdim edildi.

Altın Safran Festivalinde Şevval Sam rüzgarı esti

Altın Safran Festivalinde Şevval Sam rüzgarı esti

Altın Safran Festivalinde Şevval Sam rüzgarı esti

Altın Safran Festivalinde Şevval Sam rüzgarı esti

Altın Safran Festivalinde Şevval Sam rüzgarı esti

Altın Safran Festivalinde Şevval Sam rüzgarı esti

Altın Safran Festivalinde Şevval Sam rüzgarı esti

Altın Safran Festivalinde Şevval Sam rüzgarı esti
İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri
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