Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde, yönetmen Ulaş Tosun'un 'Merhaba Canım' adlı belgesel filmi birincilik ödülüne layık görüldü.

Safranbolu Belediyesi tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin ödül töreni Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törende, profesyonel kategoride Ulaş Tosun'un belgeseli en iyi film seçildi. Profesyonel film kategorisinde jüri özel ödülü Aleksei Golovkov'un 'When The Snow Melts Down' isimli filmine verildi. Amatör film kategorisinde en iyi belgesel film ödülünü Yasin Serindere'nin 'Kanalı Beklerken' eseri aldı. Aynı kategoride jüri özel ödülüne Begüm Aksoy'un 'Smirna'nın Çukuru' filmi, Süha Arın özel ödülüne ise Celeste Galliot-Dollet'in 'Beautiful Remains' filmi layık görüldü.

Serbest kategoride en iyi belgesel ödülüne Neşe Uğur Nohutçu'nun 'Töz' eseri, jüri özel ödülüne ise Ahmet Keçili'nin 'Seval' filmi değer bulundu. Belgesel film yapım destek ödülünü Göksel Tuzun'un 'Hüseyin ve Fatma Şimdi Oturum Açtı' eseri aldı. Sinema onur ödülüne Burçak Evren, belgesel sinema emek ödülüne ise yönetmen Hakan Aytekin ve akademisyen-yönetmen Özcan Gürbüz layık görüldü.