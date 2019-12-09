Altın Küre adayları açıklandı, Netflix yapımları açık ara önde: Tam liste
Yetmiş yedinci Altın Küre ödüllerinin aday listesi açıklandı. Aday listesine video içerik platformu Netflix'in yapımları damga vurdu
09.12.2019 19:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:14
Yetmiş yedinci Altın Küre ödüllerinin aday listesi açıklandı. Aday listesine video içerik platformu Netflix'in yapımları damga vurdu.
Netflix yapımları toplamda 17 adayla en yakın rakibi 8 aday çıkaran geleneksel yapım stüdyosu Sony Pictures'ı açık ara geride bıraktı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com