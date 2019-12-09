Altın Küre adayları açıklandı, Netflix yapımları açık ara önde: Tam liste
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Altın Küre adayları açıklandı, Netflix yapımları açık ara önde: Tam liste

Yetmiş yedinci Altın Küre ödüllerinin aday listesi açıklandı. Aday listesine video içerik platformu Netflix'in yapımları damga vurdu

09.12.2019 19:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:14
Altın Küre adayları açıklandı, Netflix yapımları açık ara önde: Tam liste

Yetmiş yedinci Altın ödüllerinin aday listesi açıklandı. Aday listesine içerik platformu Netflix'in yapımları damga vurdu.


Netflix yapımları toplamda 17 adayla en yakın rakibi 8 aday çıkaran geleneksel yapım stüdyosu 'ı açık ara geride bıraktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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