Altın koza'da bu yıl 'bahçeşehir koleji en iyi film özel ödülü' verildi

30.09.2019 13:57

Altın Koza'da bu yıl 'Bahçeşehir Koleji En İyi Film Özel Ödülü' verildi

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA) ? BU yıl Adana'da 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde ilk kez 'Bahçeşehir Koleji En İyi Film Özel Ödülü' verildi. Bahçeşehir Koleji öğretmenlerinin seçimiyle ödülü 'Kapı' filmi aldı.

Festivalin büyük ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kırmızı halıda ünlü isimlerin şıklık yarışına sahne olan ödül törenine, çok sayıda sinemacı, sanatçı, oyuncu ve kent protokolü katıldı. Bu yıl 26'ncısı düzenlenen ve Yekta Kopan ile Ezo Sunal'ın sunduğu gecede 'Bahçeşehir Koleji En İyi Film Özel Ödülü' ismi ile 50 bin lira ödüllü yeni bir kategori oluşturuldu. Festival boyunca tüm filmleri izleyen ve oylayan Bahçeşehir Koleji Adana Kampüsü öğretmenlerinin seçimi Kapı filmi oldu. Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Koleji Kurumsal İletişim Direktörü Esin Alptekin İncediken, ödülü filmin yapımcısı ve yönetmeni Nihat Durak'ın adına filmin senaristi Filiz Üstün Durak'a verdi.

Eğitim kurumu olarak sanata destek olmayı önemsediklerini belirten Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise 'Eğitim, toplumu ileri taşıyan her konuda yeni nesillere ilham vermelidir. Adana Altın Koza Festivali'ne Bahçeşehir Koleji olarak dahil olmaktan dolayı mutluyuz. Öğrencilerimize sanatın önemini göstermek için önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin en köklü film festivallerinden Altın Koza ile yaptığımız iş birliklerimizi sürdürmeyi planlıyoruz' dedi.

'SANAT VE SPOR OLMAZSA OLMAZIMIZ'

Altın Koza Film Festivali'nde ödül vermenin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyleyen İletişim Direktörü İncediken, 'Bu ödülü alan filmi, Adana Kampüsü öğretmenlerimiz festival boyunca bütün filmleri izleyerek seçti. O yüzden çok heyecanlıyız. Bizim temel amacımız, yenilikçi, lider, üretken ve topluma katkı sağlayan bireyler yetiştirmek. Böyle bir amacınız olduğunda elbette ki sanata ve spora destek vermek en önemli konular haline geliyor. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanımız Hüseyin Yücel'in de her platformda belirttiği gibi, sanat ve spor bu yüzden olmazsa olmazımız. Kolejlerimizdeki eğitim modellerimizde fen, matematik, teknoloji gibi konuların yanı sıra sanat ve spor öğrencilerimizin çok yönlü gelişimleri açısından çok önemli. Bu yüzden de bu tarz organizasyonlara katkı vermek bizim için oldukça önemli. Bu ödülü vermekten dolayı çok mutluyuz' diye konuştu.

Adana'da yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen ödül töreninde, Bahçeşehir Koleji Adana Kampüsü'nün öğrenci korosu da şarkılar seslendirdi. Bahçeşehir Koleji, Uluslararası Altın Koza Film Festivali ile iş birliklerini sürdürmeye devam edecek.

Kaynak: DHA