Altın Kelebek jürileri kim? Pantene Altın Kelebek Ödülleri jürilerinde kimler var?

47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yer alan jüri üyeleri merak ediliyor. Peki, Pantene Altın Kelebek Ödülleri jürilerinde kimler var? Altın Kelebek jürileri kim? İşte, detaylar…

ALTIN KELEBEK JÜRİLERİ KİM?

2021 Pantene Altın Kelebek jürisinde kendi alanlarında büyük başarılara imza atan altı kadın;

Demet Akbağ,

Hale Soygazi,

Nurgül Yeşilçay,

Andaç Haznedaroğlu,

Yağmur Ünal

İzel

NE KADAROY KULLANILDI?

47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 40 kategori için 17 milyon oy kullanıldı.

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