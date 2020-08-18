Kuyumcuyu dolandırmak istedi, foyası ortaya çıkınca nasıl kaçacağını şaşırdı
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Kuyumcuyu dolandırmak istedi, foyası ortaya çıkınca nasıl kaçacağını şaşırdı

İstanbul'da bir kuyumcuya altın bozdurmak için gelen şahsın verdiği bilezikle sahte çıktı. Kuyumcunun durumu anladığını görür görmez dükkandan kaçan dolandırıcının o anlarını kameralar kaydetti.

18.08.2020 09:42 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:43

Ataşehir'de bulunan bir kuyumcu dükkanında yaşananlar bu kadarına da pes dedirtti. Öğleden sonra dükkana gelip altın görünümlü gümüş iki bileziği satmak isteyen kişi kuyumcunun gerçeği anlaması üzerine dükkandan hızla kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına dakika dakika yansıdı.

DOLANDIRAMAYACAĞINI ANLAYINCA KAÇTI

Ataşehir'de Kurban Bayramından hemen sonra yaşandığı öğrenilen olayda, bir kişi elindeki sahte altın bilezikleri satmak için kuyumcu dükkanına girdi. Kuyumcunun dikkati dolandırıcılığın önüne geçerken sahte altın bileziği getiren kişi hızla uzaklaştı. Şüphelendiği an hiç vakit kaybetmeden bileziklerin altın olup olmadığını test eden kuyumcu gerçeği kısa sürede öğrendi. Tam o esnada cep telefonuyla görüşmek bahanesiyle dükkanın dışına çıkan dolandırıcı hızla uzaklaştı.

Kuyumcuyu dolandırmak istedi, foyası ortaya çıkınca nasıl kaçacağını şaşırdı

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar dakika dakika güvenlik kamerasına yansıdı. Kuyumcu dükkanında bulunan bir kişi de kaçan dolandırıcıyı yakalamak için peşinden koştu ama yakalayamadı. O anları da kendi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kuyumcuyu dolandırmak istedi, foyası ortaya çıkınca nasıl kaçacağını şaşırdı

"ÜRÜN SAHTE"

Yaşadığı anları anlatan kuyumcu esnafı, "Beyefendi buraya girdi elinde iki tane bilezik vardı. Onları gösterip kaç para tutar diye sordu. Ben kontrol ettiğimde sahte olduğunu anladım. O esnada eşiyle konuştuğunu söyleyerek dışarıya çıktı ve kaçtı. Bileziğin içinde patenti de var ama ürün sahte. O zaman altı bin lira civarında bir değer vermiştik, kapıya çıkıp kaçmaya başlayınca ürün elimizde kaldı" ifadesini kullandı.

Kuyumcuyu dolandırmak istedi, foyası ortaya çıkınca nasıl kaçacağını şaşırdı

Kaynak: İHA

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