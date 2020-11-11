Altın, euro dolar güncel kur fiyatları nasıl? Altın, euro dolar güncel kur fiyatları nedir?

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Altın, euro dolar kurları oldukça sıklıkla sorular ve araştırılıyor. Berat Albayrak'ın istifası ile geriye doüru bir dalgalanma yaşan kurlardaki son durum nedir? Altın, euro dolar güncel kur fiyatları nasıl? Altın, euro dolar güncel kur fiyatları nedir?

ALTIN, EURO VE DOLAR GÜNCEL KURLAR NEDİR?

Dolar - 8,1207 -0,42 11:47

Euro - 9,5791 -0,53 11:47

İngiliz Sterlini - 10,7877 -0,14 11:47

BIST 100 - 1.252 0,71 11:27

BIST 50 - 1.126 0,68 11:26

BIST 30 - 1.383 0,75 11:27

Gram Altın - 490,6 -0,10 11:47

Çeyrek Altın - 788 0,29 11:47

Yarım Altın - 1576 0,29 11:47

Cumhuriyet A. - 3264 -1,01 11:46

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