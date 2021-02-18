"Altın en sağlam yatırım aracı olmaya devam edecek"

Zonguldak Kuyumcular Odası Başkanı Çetin Çelik, altın fiyatının yukarı çıkarak en güvenli, en sağlam yatırım aracı olmaya devam edeceğini söyledi.

Çelik, gazetecilere, altın fiyatının oldukça düştüğünü belirterek, bundan sonrası için yukarı doğru bir hamle beklediklerini söyledi.

Ellerindeki bütün paraları bağlayıp pozisyonlarını aldıklarını aktaran Çelik, "Her zaman ifade ettiğim gibi altın fiyatı yukarı çıkar ve en güvenli en sağlam yatırım aracı olmaya devam eder. Özellikle birilerine altın borcu olanlar bu fırsatlardan yararlanmalı. Elinde parası olanlar altında çok daha iyi gelecek olduğu için altın alarak orta vadede temmuz-ağustos aylarına kadar bekleyip iyi bir gelir elde edeceklerine inanıyorum. Düğün sezonları başladığı zaman talep çok olduğu için altın fiyatları artar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan