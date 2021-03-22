Güncel Altın fiyatları: Altın düşer mi, çıkar mı? Altın ne kadar oldu?
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Güncel Altın fiyatları: Altın düşer mi, çıkar mı? Altın ne kadar oldu?

22.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:11
Güncel Altın fiyatları: Altın düşer mi, çıkar mı? Altın ne kadar oldu?

Altın Fiyatları: Güncel altın fiyatları nedir? Asya piyasalarının açılmasına yakın Dolar TL kurunda ani bir yükselme meydana geldi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla görevden görevden alınması sonrası Altın kaç TL oldu? Altın düşer mi, çıkar mı? Altın ne kadar oldu?

Altın Fiyatları: Güncel altın fiyatları nedir? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliğinin ardından sığ işlemlerde dolar/TL ve altın fiyatlarında önceki haftanın kapanışına göre yükseliş kaydetti. Asya piyasalarının açılmasına yakın Dolar TL kurunda ani bir yükselme meydana geldi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla görevden görevden alınması sonrası Altın kaç TL oldu? Altın düşer mi, çıkar mı? Altın ne kadar oldu? İşte detaylar haberimizde...

ALTIN DÜŞER Mİ, ÇIKAR MI?

Son dakika: altın fiyatlarında ani bir artış yaşandı. Asya borsalarının erken saatte açılması ile birlikte dolar kurunda hareketlilik yaşanıyor. Bloomberg'deki güncel rakamlara göre, Dolar saat 09:53 itibariyle Gram altın 430, 69'dan alıcı bulmuştur. 440,64'dan ise satıcı bulmuştur.

ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN

Alış: 430, 69

Satış: 440,64

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.803

Satış: 2.856

YARIM ALTIN

Alış:1.396,98

Satış:1.432,33

ÇEYREK ALTIN

Alış:700,68

Satış:716,16

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