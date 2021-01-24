Nusret'in 10 güzelle Dubai'de çektiği kahve videosu olay oldu
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Nusret'in 10 güzelle Dubai'de çektiği kahve videosu olay oldu

24.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 24.01.2021 18:31

Geçtiğimiz hafta paylaştığı pirzola videosu ile tepkileri toplayan Nusret, bu kez fiyatı cep yakan kahvesini 10 güzelle içtiği anları paylaştı. Nusret'in kadınların arasında kısa kaldığı görülen paylaşımına kısa süre içinde binlerce yorum geldi.

Tuz serpme hareketiyle ünü dünyaya yayılan Nusret Gökçe, olay yaratan videolarına bir yenisini ekledi. Gökçe, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yayınladığı videoda, birbirinden güzel kadınlarla birlikte fiyatıyla cep yakan kahvesini içtiği anları paylaştı.

KADINLARIN ARASINDA KISA KALDI

Güzel modellerle Dubai'deki mekanında içtiği, fiyatı 600 lira olan altınlı kahve videosunu İngilizce olarak "Herkes çok Kapuçino içsin" sözleriyle paylaşan Nusret'e, saatler içinde on bine yakın yorum geldi. Kadınlardan, kahvenin fiyatına kadar her detaya yorumların geldiği videoda, Gökçe'nin kadınların arasında kısa kaldığı kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

Nusret'in 10 güzelle Dubai'de çektiği kahvesi videosu olay oldu

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Nusret Gökçe, geçtiğimiz hafta sabah kahvaltısında pirzola yediği anları, "Kahvaltım... Hep kesmişke, biraz da yemişke" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Paylaştığı video üzerine dikkatleri üzerine çeken Nusret'e, kullanıcıları kısa süre içinde binlerce yorum yapmıştı. Yorumlar arasında, "Millet evine ekmek alamazken bu nasıl şov", "Gösteriş yapmaktan vazgeç artık, yiyen var yiyemeyen var" paylaşımları öne çıkmıştı.

Altın değerindeki kahvesi ile Nusret'ten 10 güzelle keyif
Nusret'in 10 güzelle Dubai'de çektiği kahve videosu olay oldu
Haber Yorumları (2)
EMRE AKKAYA: ben tepki çekecek bir unsur göremiyorum
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........: saçmalıklarına bir yenisini eklemiş.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
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