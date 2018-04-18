Altın Adam İstanbul'da Uçtu

Atletizm branşında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u başarıyla temsil eden Ahmet Bayram, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'nda kendi yaş grubunda 3'üncü olarak Manisa'yı ve kulübümüzü yine başarıyla temsil ederek gururumuz oldu.

Uluslararası Atletizm Federasyonunun (IAAF) 'Altın Kategori'de' sınıflandırdığı organizasyonda 21 kilometrelik yarı maratonunun yanı sıra 10 kilometre yarışı gerçekleştirildi. Etkinliğe 50'den fazla ülkeden yaklaşık 8 bin sporcu katıldı.

ŞAMPİYON AHMET BAYRAM YİNE GURURUMUZ OLDU

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon atleti Ahmet Bayram bu önemli organizasyonda genel klasmanda 37'inci, kendi yaş grubunda ise 3'üncü oldu. Binlerce rakibi arasından kendi yaş grubunda 3'üncü olarak önemli bir başarıya imza atan Ahmet Bayram, " Çok iddialı hazırlandığım bu önemli organizasyondan kupa ile Manisa'ya döndüğüm için çok mutluyum. Manisa'mızın ve kulübümüzün adını başarıyla duyurduğum içinde ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Bana her zaman büyük destek veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, kulüp başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.