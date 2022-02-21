Alternatif Müziğin 'kare Ası' Bergen'de Buluştu
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Alternatif müziğin 'Kare Ası' Melek Mosso, Ceylan Ertem, Melike Şahin ve Jehan Barbur, Bergen için hazırlanan tribute albümünde buluştular. İşte detaylar...
Bergen'in anısına hazırlanan 'Bergen Saygı Albümü'nde yer alacak ilk isimler belli oldu.
Alternatif müziğin başarılı isimleri Melek Mosso 'Yıllar Affetmez', Ceylan Ertem 'Benim İçin Üzülme', Melike Şahin 'Kader Diyemezsin' ve Jehan Barbur 'Sabır Ver' şarkılarıyla tribute albümde yer alacak.
Bergen Saygı Albümü Şubat ayı sonunda, Yaşar Kekeva Plakçılık ve Orchestra Content etiketiyle dinleyicilerin beğenisine sunulacak.