Altay eşi kim? Şarkıcı Altay eşi kimdir?

Altay Biber kim sorusu magazin gündeminde sıkça geçen sorulardan biridir. Sesiyle ve şarkıları ile dikkatleri çeken Altay hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Altay Biber nereli? Altay Biber eşi kim? İşte, Altay Biber'in ailesine dair ayrıntılar...

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ALTAY BİBER KİMDİR?

Altay, 1970 yılında Rize'de dünyaya geldi. Sahne adı Altay olan sanatçının soyadı ise Biber'dir. Politikacı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Altay, ilköğretim ve ortaokulu Zeytinburnu'nda tamamladı ve ardından Zeytinburnu Meslek Lisesi Elektrik Bölümü'nü okudu. Lisenin ardından İTÜ Gemi Makineleri Mühendisliğini kazanan Altay, bu bölüme devam etmemiş ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'ne gitti, ancak burayı da yarıda bıraktı. Eğitimini konservatuvarda sürdürmüştür.

ALTAY EŞİ KİM?

2004 yılında Serap Karaata ile evlenen çift sonrasında ayrıldı. Gülsüm Biber ile evlenen Altay'ın bu evliliğinden bir kızı vardır.