Altan Öymen kimdir, kaç yaşında öldü? Ne zaman, hangi yıllar CHP Genel Başkanıydı?

Altan Öymen kimdir? Altan Öymen'in vefatı siyaset ve medya dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı. İşte hayatına dair bilgiler...

ALTAN ÖYMEN KİMDİR?

1932 doğumlu olan Altan Öymen, Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden biri olmasının yanı sıra, siyaset sahnesinde de önemli görevler üstlendi. 1999-2000 yılları arasında CHP Genel Başkanlığı görevini yürüten Öymen, aynı zamanda çeşitli dönemlerde milletvekili olarak da Meclis'te yer aldı.

ALTAN ÖYMEN NEDEN ÖLDÜ?

CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süre önce akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olan Öymen, viral enfeksiyon sonrası yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmişti. Bir süredir entübe edilen Öymen, 93 yaşındaydı.