Altan Kardeşler ve Ilıcak Davasında Yargı Süreci Tartışılıyor

09.10.2019 19:05

Gazeteciler Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile akademisyen-yazar Mehmet Altan'ın yargılanmasında Yargıtay kararına rağmen tahliye çıkmaması tartışma yarattı. Avukat Veysel Ok, "Darbeye teşebbüs suçlaması' söz konusu olmadığına göre tutuksuz yargılama kararı verilebilirdi ama böyle olmadı" dedi