Altan Kardeşler ve Ilıcak Davasında Yargı Süreci Tartışılıyor
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Altan Kardeşler ve Ilıcak Davasında Yargı Süreci Tartışılıyor

Gazeteciler Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile akademisyen-yazar Mehmet Altan'ın yargılanmasında Yargıtay kararına rağmen tahliye çıkmaması tartışma yarattı.

09.10.2019 19:05

Gazeteciler Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile akademisyen-yazar Mehmet Altan'ın yargılanmasında Yargıtay kararına rağmen tahliye çıkmaması tartışma yarattı. Avukat Veysel Ok, "Darbeye teşebbüs suçlaması' söz konusu olmadığına göre tutuksuz yargılama kararı verilebilirdi ama böyle olmadı" dedi


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