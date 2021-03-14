Alt geçide atlayan kadın yaralandı
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Alt geçide atlayan kadın yaralandı

14.03.2021 22:12 | Son Güncelleme: 14.03.2021 22:17
Alt geçide atlayan kadın yaralandı

AKSARAY'da alt geçidin demir korkuluklarına tırmanıp 4 metre yükseklikten atlayarak intihara kalkışan Ceylan İ. (25) yaralandı.

AKSARAY'da alt geçidin demir korkuluklarına tırmanıp 4 metre yükseklikten atlayarak intihara kalkışan Ceylan İ. (25) yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki Piri Mehmet Paşa Alt Geçidi'nde meydana geldi. Alt geçidin demir korkuluklarına tırmanan Ceylan İ, 4 metre yükseklikten atladı. Kadının atladığını mobese kameralarından fark eden polis, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk etti. Yaralı kadın ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Düşme sonucu yüzü kanayan, ayağı kırıklar tespit edilen genç kadın, tedavi altına alındı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 


Alt geçide atlayan kadın yaralandı
Alt geçide atlayan kadın yaralandı
Alt geçide atlayan kadın yaralandı
Alt geçide atlayan kadın yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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