ALS hastalığında çok yönlü destek önemli
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ALS hastalığında çok yönlü destek önemli

21 Haziran Dünya ALS Günü olarak anılıyor. Bu özel günde hastalıkla ilgili bilgilendirme yapılması hedefleniyor.

ALS hastalığında çok yönlü destek önemli
18.06.2020 10:04 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:10

Bir motor nöron rahatsızlığı olan ALS hastalığı, hafif el becerilerinde güçsüzlükten yürüme güçlüğüne kadar çok farklı derecelerde etkiler oluşturabiliyor. Hasta psikolojisinin önemine işaret eden uzmanlar, tedavinin nöroloji uzmanı, fizik tedavi uzmanı ve psikiyatrist/psikolog desteği ile bir arada takip edilmesini tavsiye ediyor.

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS/MND) hastalığının motor nöronların bir rahatsızlığı olduğunu söyledi.

Dr. Celal Şalçini, ALS hastalığının hafif el becerilerinde güçsüzlükten yürüme güçlüğü gibi ağır engellilik haline kadar değişik derecelerde maluliyet yaratabildiğini kaydetti.

Hastaya desteğin önemine işaret eden Dr. Celal Şalçini, "Bu engeller için hastalığın her evresinde aile ve yakın çevresinden ilk başta psikolojik ve daha sonra psikolojik desteğe ilaveten fiziksel destek de gerekecektir. Bu hastaları takip eden bir nöroloji uzmanı yanı sıra mutlaka bir fizik tedavi uzmanı veya fizyoterapist ile beraber hem hasta için hem de yakınları için bir psikiyatrist ve/veya psikolog takibi gerekmektedir" uyarısında bulundu.

Ruhsal destek önemli

Dr. Celal Şalçini, "Bu aşamada bir nörolog olarak tavsiyemiz hasta ve yakınlarının, özellikle ruhsal sağlıkları açısından profesyonel destek almalarıdır. Bu sayede hasta ve yakınlarının motivasyonlarını kaybetmemeleri, ruhsal çöküntü yaşamaları, kronik yorgunluk yaşamaları ve nihayetinde depresyona girmeleri olabildiğince engellenmeye çalışılmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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