KIRKLARELİ - Alpullu Belediye Başkanı Ceylan, taşkın nedeniyle 400 evde hasar meydana geldiğini söyledi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde taşkından 400 evin hasar gördüğü belirtildi.

Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan, belediye ekiplerinin sürdürdüğü çalışmaları incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin bütün imkanlarının vatandaşlar için seferber olduğunu söyledi.

Taşkın nedeniyle evlerinde kalan vatandaşları iş makineleriyle tahliye edip okul binaları ile otellere yerleştirdiklerini anımsatan Ceylan, şu an tüm ekiplerin bölgede canla başla çalıştıklarını kaydetti.

Hasar tespite başlanacağını dile getiren Ceylan, şunları kaydetti:

"Şu anda kendi yaramızı sarmaya çalışıyoruz. Kalan suyu tahliye edip, hasar tespitlerine devam edeceğiz. Daha 2-3 gün boyunca sokaklarda halkımızla beraberiz. Devletin tüm imkanlarını sağlayan başta valimiz olmak üzere, sayın milletvekilimize ve mahalle muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Şu anda 400 evimizde hasar meydana geldi. 400 evde 800 kişi yaşıyor. Onların bir kısmını tahliye ettik. Bir kısmı evlerinin ikinci katlarında konakladı. Şimdi evlere yavaş yavaş dönüşler başlıyor, okulumuzdan ve otellerimizden. Eğer yatamayacak gibi durumu olan vatandaşlarımızı yeniden otellere yönlendireceğiz. AFAD, Kızılay, İl Özel İdaresi burada vidanjörlerimiz çalışıyor. Bu şekilde yaralarımızı sarıyoruz."

Temizlik seti dağıtıldı

Türk Kızılay Kırklareli Şubesince taşkından etkilenen vatandaşlara temizlik seti dağıtımı yapıldı.

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, AA muhabirine, vatandaşların evlerini temizlemeleri ve yeni tip koronavirüs salgınından korunmaları amacıyla temizlik setleri dağıttıklarını söyledi.

Türk Kızılay olarak vatandaşların yanında olduklarını anlatan Göç, bölgedeki çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop