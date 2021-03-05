Alptekin Köprülü kimdir? Düşen askeri uçakta şehit olan Binbaşı Alptekin Köprülü kaç yaşında, nereli?

Bitlis Tatvan'da şehit düşen askerlerimizden olan Alptekin Köprülü kimdir? Şehit olan Binbaşı Alptekin Köprülü kaç yaşında, nereli? Alptekin Köprülü hayatı ve biyografisi!