Alptekin Köprülü kimdir? Düşen askeri uçakta şehit olan Binbaşı Alptekin Köprülü kaç yaşında, nereli?
Bitlis Tatvan'da şehit düşen askerlerimizden olan Alptekin Köprülü kimdir? Şehit olan Binbaşı Alptekin Köprülü kaç yaşında, nereli? Alptekin Köprülü hayatı ve biyografisi!
Binbaşı Alptekin Köprülü kimdir? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen askeri uçakta yer alan isimlerden olan şehit Binbaşı Alptekin Köprülü nereli?
ALPTEKİN KÖPRÜLÜ KİMDİR?
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan elim helikopter kazasında Binbaşı Alptekin Köprülü şehit düştü. Binbaşı Alptekin Köprülü 'nün memleketinin Gümüşhane olduğu öğrenildi.
Şehitlerimizin isimleri de açıklandı:
1.Korgeneral Osman ERBAŞ
2. Topçu Kd.Çvş. Nazmi YILMAZ
3. İsth.Alb.Şentürk AYDINYER
4. Per.Bnb.Alptekin KÖPRÜLÜ
5. Bkm.Yzb.Salih SARIOĞLU
6. Huk.Yzb.Ender UZUNÇAKMAK
7. Bkm.Asb.Kd.Bçvş.Mehmet DEMİR
8. Mu.Asb.Kd.Üçvş.Ömer UMULU
9. Kr.Plt.Yzb.Tayfun KUREŞ
10. Kr.Plt.Yzb.Gökhan UYSAL
11. Tekns.Kd.Çvş.Şükrü KARADİREK
12. P.Uzm.Çvş.Tolga DEMİRCI