Alperen Ocakları Genel Başkanı Bağcı Covid-19 oldu
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Alperen Ocakları Genel Başkanı Bağcı Covid-19 oldu

14.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:42
Alperen Ocakları Genel Başkanı Bağcı Covid-19 oldu

Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Avukat Samet Bağcı sosyal medya hesabından Covid-19 olduğunu duyurdu.

Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Avukat Samet Bağcı sosyal medya hesabından Covid-19 olduğunu duyurdu.

Bağcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaptırmış olduğum Covid-19 testim an itibariyle pozitif çıkmıştır. Eşim ve kızımda temaslı olarak kontrol altındadır. Tedavim şu an için izolasyon şartıyla evde devam edecektir. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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