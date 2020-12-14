Alperen Ocakları Genel Başkanı Bağcı Covid-19 oldu
14.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:42
Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Avukat Samet Bağcı sosyal medya hesabından Covid-19 olduğunu duyurdu.
Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Avukat Samet Bağcı sosyal medya hesabından Covid-19 olduğunu duyurdu.
Bağcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaptırmış olduğum Covid-19 testim an itibariyle pozitif çıkmıştır. Eşim ve kızımda temaslı olarak kontrol altındadır. Tedavim şu an için izolasyon şartıyla evde devam edecektir. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin" dedi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı