Alper Baycın'ın Öldürüldüğü Suç Aleti Ortaya Çıktı

Alper Baycın'ın Öldürüldüğü Suç Aleti Ortaya Çıktı

Survivor ekibinde görevli Alper Baycın'ın kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü olayda kullanılan suç aleti ortaya çıktı.

Haberler.com/ ÖZEL Dominik'te cinayete kurban giden Survivor'ın kameramanı Alper Baycın'ın öldürüldüğü olayda kullanılan suç aleti ortaya çıktı.

AİLESİ VE ARKADAŞLARI KAHROLDU

Dominik'te gaspçılar tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Survivor'ın kameramanı Alper Baycın'ın ölüm haberi ailesini ve arkadaşlarını kahretti.

İŞTE CİNAYETTE KULLANILAN SUÇ ALETİ

Acun Ilıcalı'yı de derinden sarsan olay sonrası 2 kişi gözaltına alırken, cinayette kullanılan suç aleti de ortaya çıktı.

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