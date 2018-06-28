Alper Baycın'ın Öldürüldüğü Suç Aleti Ortaya Çıktı
Survivor ekibinde görevli Alper Baycın'ın kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü olayda kullanılan suç aleti ortaya çıktı.
Haberler.com/ ÖZEL Dominik'te cinayete kurban giden Survivor'ın kameramanı Alper Baycın'ın öldürüldüğü olayda kullanılan suç aleti ortaya çıktı.
AİLESİ VE ARKADAŞLARI KAHROLDU
Dominik'te gaspçılar tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Survivor'ın kameramanı Alper Baycın'ın ölüm haberi ailesini ve arkadaşlarını kahretti.
İŞTE CİNAYETTE KULLANILAN SUÇ ALETİ
Acun Ilıcalı'yı de derinden sarsan olay sonrası 2 kişi gözaltına alırken, cinayette kullanılan suç aleti de ortaya çıktı.
YORUMLAR (9)
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şimdi dominik devleti acun gitmesin diye ülkeden suçlu suçsuz yakalayıp idam bile ederler. . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin. Allah ailesine sabır ihsan eylesin.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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domonik te idam cezası varsa çok iyi olur bu iki canini idam etmek lazımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Mekanini cennet olsun neden onlem alinmadi tek basinami geziyidu orda delikanliCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Ozel kuvvetlerimizden bir gurup ekip oraya gidip o yamyamları bertaraf etmeliCevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır