Süreç nasıl o noktaya geldi? İşte TBMM'deki yakaya yapışmaya kadar varan kavganın perde arkası
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, uzun süre salonu terk etmeyince AK Partili Alpay Özalan, Gergerlioğlu'nun üzerine yürüdü ve Meclis'te tansiyon bir anda yükseldi. Süreç nasıl o noktaya geldi, o esnada neler yaşandı? İşte tüm yönleriyle yaşanan gerginliğin perde arkası...
Yargı kararının Meclis'te okunmasıyla birlikte HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği resmen düştü. Kararı protesto eden HDP'li vekiller TBMM'yi terk etmedi. Bu sırada AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nun yakasına yapışıp Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı.
Süreç nasıl o noktaya geldi?
Haberler.com olarak gündeme bomba gibi düşen olayı tüm yönleriyle ele aldık.
İşte TBMM'de yakaya yapışmaya kadar giden kavganın perde arkası...