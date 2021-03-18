Süreç nasıl o noktaya geldi? İşte TBMM'deki yakaya yapışmaya kadar varan kavganın perde arkası

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, uzun süre salonu terk etmeyince AK Partili Alpay Özalan, Gergerlioğlu'nun üzerine yürüdü ve Meclis'te tansiyon bir anda yükseldi. Süreç nasıl o noktaya geldi, o esnada neler yaşandı? İşte tüm yönleriyle yaşanan gerginliğin perde arkası...