Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda alt yapı çalışmaları tamamlandı
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Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda alt yapı çalışmaları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda alt yapı çalışmaları tamamlandı

Aksu Çalkaya Bölgesi'nde imar yollarını açma çalışmaları çerçevesinde Başbuğ Alparslan Türkeş Bulvarı'nın yaklaşık 650 metrelik kısmı asfalta hazır hale getirildi.

Aksu Çalkaya Bölgesi'nde imar yollarını açma çalışmaları çerçevesinde Başbuğ Alparslan Türkeş Bulvarı'nın yaklaşık 650 metrelik kısmı asfalta hazır hale getirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu İlçesi Çalkaya bölgesinde imar yolları açma çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü tarafından Altıntaş Mahallesi'nde 40 metre genişliğinde toplam 6 kilometre uzunluğunda yol çalışması yürütülüyor.

Fen İşleri ekipleri, çalışmanın ilk aşaması olan Başbuğ Alparslan Türkeş Bulvarı'nın yaklaşık 650 metrelik kısımda alt yapı çalışmalarını tamamlayarak yolu sıcak asfalt aşamasına getirdi. Ayrıca projenin devamında yer alan 1 kilometrelik kısmın yol sıyırma çalışmalarına devam ediyor. Sıyrılan yoldan çıkan yaklaşık 20 bin metreküp toprak ise kentin çeşitli noktalarında peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere depolanıyor. - ANTALYA

Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda alt yapı çalışmaları tamamlandı
Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda alt yapı çalışmaları tamamlandı
Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda alt yapı çalışmaları tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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