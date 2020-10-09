Alp Navruz ve sevgilsi Ebru Şam yürüyüşte
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Alp Navruz ve sevgilsi Ebru Şam yürüyüşte

09.10.2020 11:30 | Son Güncelleme: 09.10.2020 11:39
Alp Navruz ve sevgilsi Ebru Şam yürüyüşte

Rol aldığı dizinin şehir dışı çekimlerinin devam ettiğini dile getiren Alp Navruz, "İstanbul'a birkaç günlüğüne geldim" dedi.

Rol aldığı dizinin şehir dışı çekimlerinin devam ettiğini dile getiren Alp Navruz, "İstanbul'a birkaç günlüğüne geldim" dedi. Ebru Şam da ilişkisiyle ilgili sorulara "Her şey yolunda. Setlerden dolayı görüşmemiz biraz zor oluyor ama arada ben yanına gidiyorum, bazen de Alp geliyor, idare ediyoruz. Mutluyuz" yanıtını verdi.

Kaynak: Hürriyet

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