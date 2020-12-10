ALP NAVRUZ TÜRKİYE'DEN ÇAĞRILAN TEK İSİM OLDU

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Alp Navruz'un, pandemiden önce Robert de Niro'nun ev sahipliğinde Ibiza'da gerçekleşecek etkinliğe Türkiye'den davet edilen tek isim olduğu ortaya çıktı.

Alp Navruz'un, pandemiden önce Robert de Niro'nun ev sahipliğinde Ibiza'da gerçekleşecek etkinliğe Türkiye'den davet edilen tek isim olduğu ortaya çıktı. Dünyaca ünlü isimlerin katılacağı organizasyonun, salgın bittikten sonra gerçekleşeceği öğrenildi. Geçtiğimiz sene eğlence ve sohbet için bir araya gelinen partide Paris Hilton misafirleri ağırlamıştı.

Kaynak: Snob Magazin