Alp Navruz: de Niro daveti onur verdi
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Alp Navruz: de Niro daveti onur verdi

09.01.2021 08:11 | Son Güncelleme: 09.01.2021 08:15
Alp Navruz: de Niro daveti onur verdi

Dünyaca ünlü oyuncu Robert de Niro'nun pandemi öncesinde İbiza'da vermeyi planladığı etkinliğe Türkiye'den davet edilen tek isim olan Alp Navruz, konuyla ilgili sorular üzerine şöyle dedi: "Robert de Niro ile birebir görüşmedim. Davet için organizasyon firması menajerlik şirketimi aradı.

Dünyaca ünlü oyuncu Robert de Niro'nun pandemi öncesinde İbiza'da vermeyi planladığı etkinliğe Türkiye'den davet edilen tek isim olan Alp Navruz, konuyla ilgili sorular üzerine şöyle dedi:

"Robert de Niro ile birebir görüşmedim. Davet için organizasyon firması menajerlik şirketimi aradı. Onurlandım ama pandemi nedeniyle kısmet olmadı. İleride gerçekleşirse katılmak isterim."

Kaynak: Hürriyet

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