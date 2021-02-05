Almula Merter Churm "Ruh eşin seni bulsun" diyor
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Almula Merter Churm "Ruh eşin seni bulsun" diyor

05.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:51
Almula Merter Churm

Almula Merter Churm, 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken "ilişkilere" el atıyor! Uzun zamandır kişisel dönüşüm uygulayıcılığı yapan sanatçı, o özel gün öncesinde ruh eşini bulmak ve evliliğini tazelemek isteyenleri "Mutlu Kalpler" kulübüne davet ediyor.

Son kitabı "Bitti Dediğin Anda Kaderin Yeniden Yazılır" ile büyük başarı elde eden yazar, oyuncu ve kişisel dönüşüm eğitmeni Almula Merter Churm, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde özel bir danışmanlık programı hazırladı. 2000'li yıllardan bu yana profesyonel olarak kadın-erkek ilişkileri ve evlilikler üzerine danışmanlık yapan sanatçı, AMC Healing Academy'de "Mutlu Kalpler" kulübü oluşturdu.& ;

ÖNCE KENDİNİZİ SEVİN

Almula Merter Churm, "Ruh eşin seni bulsun" sloganıyla hayata geçirdiği online danışmanlık projesi kapsamında herkesi ruh eşini bulmaya, evliliğini tazelemeye, sorunlu ilişkisini onarmaya çağırıyor. "Ailemizde, evliliğimizde, ilişkilerimizde mutluluğu bulabilmek için önce kendimizi sevmeliyiz" ve "sebebini bilip değiştirdiğin zaman sonucu değiştirebilirsin" diyen Almula Merter Churm'den danışmanlık hizmeti alabilmek için www.amchealingacademy.com adresine ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Snob Magazin

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