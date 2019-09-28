Almula Merter Churm okurlarıyla buluştu

28.09.2019 11:57

Almula Merter Churm'ün imza gününe yoğun katılım"Çocuklar Gülerse Dünya Değişir" adlı sohbet etkinliğinde etkileyici öyküsünü anlatan Churm, aynı zamanda kitabını imzaladı. Etkinliğe çok sayıda ünlü isim de katıldı.

Kimsesiz iki kardeşi evlat edinen tiyatrocu-yazar Almula Merter Churm, "Kalbimden doğurdum" dediği çocuklarına kavuşma hikayesini anlattığı "Dokuz Ay On Gün" adlı kitabı için imza günü düzenledi. 21 Eylül Cumartesi günü Zorlu Center'daki D&R mağazasında düzenlenen etkinlik kapsamında "Çocuklar Gülerse Dünya Değişir" başlıklı bir de sohbet gerçekleştirildi. Almula Merter Churm'e kitap imzalatan okurları, sanatçının etkileyici öyküsünü bu kez kendisinden canlı olarak dinledi.

ÜNLÜLER İMZA GÜNÜNDE BULUŞTU

Büyük ilgi gören etkinlikte Almula Merter Churm'le tanışmak isteyen sevenleri uzun kuyruklar oluşturdu. Okurlarıyla tek tek ilgilenen Churm, onlarla fotoğraf da çektirdi. Etkinliğe sanat ve cemiyet dünyasından da çok sayıda tanınmış isim katıldı. O isimler arasında Arzu Yanardağ, Irmak Ünal, Seren Fosforoğlu, Aydemir Akbaş, Yeşim Gül, Özlem Akınözü, Gül Erda ve Kıvanç Terzioğlu da vardı.

Kaynak: Bültenler