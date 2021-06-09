Almeda Abazi kimdir? Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte Almeda Abazi'nin hayatına dair detaylar...

Tolgahan Sayışman'la 2017 yılında evlenen Almeda Abazi, Survivor Ünlüler-Gönüllüler ve Yok Böyle Dans yarışmalarında boy gösterniştir. 2008 yılında Kainat Güzeli seçilen model Murat Ceylan ile birlikte Para Bende programında sunuculuk yapmıştır. Tolgahan Sayışman ile ikinci çocuk mutluluğunu yaşayan Almeda Abazi, son dönemde internette en çok konuşulan isimler arasında yer almakta. Peki Almeda Abazi kimdir? Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi kaç yaşında, aslen nerelidir?

Tolgahan Sayışman'la 2017 yılında evlenen Almeda Abazi,Survivor Ünlüler-Gönüllüler ve Yok Böyle Dans yarışmalarında boy gösterniştir. 2008 yılında Kainat Güzeli seçilen model Murat Ceylan ile birlikte Para Bende programında sunuculuk yapmıştır. Tolgahan Sayışman ile ikinci çocuk mutluluğunu yaşayan Almeda Abazi, son dönemde internette en çok konuşulan isimler arasında yer almakta. Peki Almeda Abazi kimdir? Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi kaç yaşında, aslen nerelidir?

ALMEDA ABAZİ KİMDİR?

Almeda Abazi Sayışman 13 Şubat 1992 yılında, Tiran'da doğan, Arnavut asıllı Türk model ve oyuncu. 2008' de Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanmıştır. Oyuncu eğitimi almaktadır. Lise eğitimini İstanbul Özel Tarhan Koleji'nde tamamlamış, İstanbul Aydın Üniversitesi Bilim-Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim almıştır. Eğitimine Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi olarak devam etmektedir. Oyuncu Tolgahan Sayışman'la 13 Şubat 2017 tarihinde Los Angeles'ta evlenmiştir.

Şu ana kadar Konak ve Show Business filmlerinde ve Ayrılık adlı TRT dizisinde rol almıştır. Ayrıca Survivor Ünlüler - Gönüllüler ve Yok Böyle Dans yarışmalarına katılmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Valeria adıyla yer almıştır. tv8 kanalında Murat Ceylan ile birlikte Para Bende programını sundu. 2015 Yılında tekrar Survivor All Star yarışmasına katılmıştır.

2007 Miss Tirana (Tiran Güzeli)

2008 Miss Albania (Arnavutluk Güzeli)

2008 Miss Globe (Kâinat Güzeli)