Almanya seçimlerinde 18 Türk milletvekili Meclis'e girmeye hak kazandı

Almanya dün sandık başına gitti. Geçici ilk resmi sonuçlara göre Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci oldu. Merkel'in veliahtı olarak görülen ve Türklere yakınlığı nedeniyle Türk Armin olarak bilinen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Armin Laschet'i başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise yüzde 24,1'lik oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Parti,İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan genel seçimlerden sonra en düşük oy oranını almış oldu.

İŞTE 18 TÜRK MİLLETVEKİLİ

Meclis'e giren Türk milletvekili sayısı ise 18 oldu. Aydan Özoğuz, Hakan Demir, Metin Hakverdi, Macit Karaahmetoğlu, Derya Türk-Nachbaur, Mahmut Özdemir, Cansel Kızıltepe, Gülistan Yüksel ve Nezahat Baradari, Sosyal Demokrat Partiden (SPD) milletvekili seçildi.

Yeşiller Partisinden Cem Özdemir, Ekin Deligöz, Canan Bayram, Filiz Polat ve Melis Sekmen meclise girmeye hak kazanırken, Sol Partiden Ateş Gürpınar, Sevim Dağdelen ve Gökay Akbulut da seçilen diğer Türk kökenli milletvekilleri oldu. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden Serap Güler milletvekili seçildi.

TÜRK KÖKENLİ VEKİL SAYISI ARTTI

Böylece geçen seçimde 14 olan Türk kökenli milletvekili sayısı bu seçimde 18'e yükseldi. Bunların dışında ayrıca seçilenler arasında, Türkiye kökenli Rum bir aileden gelen Takis Mehmet Ali de bulunuyor. Seçimde, 100'ün üzerinde Türk asıllı kişi adaylık açıklamıştı.

Seçim anketi sonuçlarına güveniyor musunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 22, 2021

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