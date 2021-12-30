Almanya Savunma Bakanlığından sözde askerin tehdit videosuna inceleme

Almanya'da federal orduda başçavuş olduğunu iddia eden bir kişi, çektiği videoda korona virüs önlemlerini ve askerlere aşının zorunlu olmasına ilişkin kararın iptal edilmesi için hükümete ültimatom verdi. Almanya Savunma Bakanlığı tehdit videosuna yönelik inceleme başlattı.

Almanya'da başçavuş olduğunu iddia eden askeri üniformalı bir kişi, internette paylaştığı videoda Covid-19 önlemleri ile askerlere aşıyı zorunlu kılan kararın kaldırılmasını talep ederek hükümete ültimatom verdi. Bir dakikalık videoda söz konusu kişi, hükümetin yarına kadar açıklama yapmasını istedi. Videoda, "Askerler yarın saat 16.00'da diyaloga hazır" yazısı yer aldı. Şahıs, diğer askerleri de kendisine katılmaya çağırdı.

Videonun hızla yayılmasının ardından Alman Savunma Bakanlığı Twitter üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, "Şu anda burada dolaşan, asker olduğunu iddia eden bir kişinin çokça paylaşılan bir videosu var. Hukukun üstünlüğüne karşı kabul edilemez tehditler içeriyor. Sonuçları inceleniyor" ifadelerini kullandı. - KÖLN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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