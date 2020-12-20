Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Aşılar mutasyona uğrayan yeni virüse karşı da etkili olacak

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Kovid-19'a karşı geliştiren aşıların mutasyona uğrayan yeni virüse karşı etkili olup olmayacağına yönelik soruya yanıt verdi. Alman Bakan, "Aşıların yeni tür üzerinde de aynı şekilde etkili olacağını söyleyebiliriz" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını henüz etkisini yitirmemişken, İngiltere'nin güneydoğusunda virüsün mutasyona uğramış hali ortaya çıktı. Yüzde 70 daha hızlı yayıldığı tespit edilen virüse karşı Kovid-19 aşılarının etkili olup olmayacağı merak konusu oldu. Özellikle son iki günde dünyanın gündemine oturan konu ile ilgili Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan açıklama geldi.

"YENİ VİRÜSE KARŞI DA ETKİLİ OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Alman devlet kanalı ZDF'ye konuşan Spahn, Avrupa Birliği'ndeki uzmanların, Kovid-19 aşılarının İngiltere'de hızla yayılan koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türüne karşı da etkili olacağına inandıklarını belirtti.

Avrupalı otoriteler arasındaki konu ile ilgili konuşmalara işaret eden Spahn, "Şimdiye kadar mutasyona uğramış türle ilgili tüm bildiklerimizi göz önüne alırsak, aşıların yeni tür üzerinde de aynı şekilde etkili olacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn

"AŞILAR TAMAMLANMADAN KONTROL ALTINA ALMAK ÇOK ZOR"

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, mutasyona uğramış yeni koronavirüsün kontrolden çıktığını açıklamıştı. Sky'da Sophy Ridge'in programına katılan Hancock, "Vaka sayısında adeta patlama yaşandı ve gidecek çok yolumuz var. Aşılar tamamlanmadan kontrol altına almak çok zor gözüküyor" ifadelerini kullanmıştı.

4 ÜLKEYE YAYILDI

İngiltere'de ortaya çıkan yeni koronavirüs türü, İngiltere'nin dışında Danimarka, Hollanda, Avustralya ve Güney Afrika'da görüldü.