Almanya'nın Türkçe rap ekolünü müziğine yansıtıyor
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Almanya'nın Türkçe rap ekolünü müziğine yansıtıyor

Almanya'nın Türkçe rap ekolünü müziğine yansıtıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Almanya'da rap müzik yapan ve farklı tarzları müziğine yansıtan Anıl Özkan, yeni albümü "Streetlife" ile dinleyicilerine sürpriz yapacak.

Almanya'da rap müzik yapan ve farklı tarzları müziğine yansıtan Anıl Özkan, yeni albümü "Streetlife" ile dinleyicilerine sürpriz yapacak.

İlk albümünü, 'Dilemma' ismiyle çıkaran Türk asıllı rapçi Anıl Özkan, artık sahne adı olarak gerçek ismini kullanıyor. Kariyerine büyüdüğü Almanya'da devam eden Özkan, yeni albümü hakkında bilgiler verdi. Farklı türlere açık bir rapçi olduğunu söyleyen Özkan, "Her zaman farklı türlere açık olduğumu yaptığım çalışmalarda gösterdim. Son yıllarda ise her single ile üstüne koyarak ilerlediğimi grafiklerle de görebiliyorum. Bunun oluşturduğu istek ve motivasyon beni "Streetlife" albümünü yaparken daha da özgür kıldı. Bu yüzden trap sound dışında da pek çok genre, bu albümle dinleyicilerime ulaşmış olacak"

Dinlenmeler 100 bini aştı

Almanya'da 1990'dan itibaren gelişimini sürdüren "Türkçe rap" algısı olduğunu dile getiren Özkan, "Ben bunun en genç temsilcilerinden birisi olarak Almanya'da yaşamaya devam ederken daha kaliteli bir iş ortaya koymaya çalışıyorum. Red Bull Music Studio Berlin'de kaydettiğimiz "Streetlife" albümüm ise bunun en tepe noktası olarak görülebilir. Aslında Streetlife albümünde olan "Nachts Unterwegs" parçası en favori parçalarım arasında yer alıyor. Zaten albümün çıkış parçası olarak önceden dinleyicilerle buluşturmamız bu noktada önemli bir ayrıntıya dönüşüyor. Bunu yaparak Spotify başta olmak üzere Apple Music, Amazon Music ve Youtube üzerinden dinleyicilerin tepkisini ölçme şansı yakaladık. Şimdiye kadar 100 bini aşan dinlenme sayısı ve gelen geri bildirimler bizi mutlu etmeye yetti" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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