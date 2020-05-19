Almanya'nın Sınırları Kademeli Açma Planı Tatilcileri Umutlandırdı Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Kaya, Türkiye'de turistik işletme sahiplerinin, turistlerin bu yıl korkmadan tatil yapabilmeleri amacıyla bir dizi önlemler aldığını, ancak buna rağmen Alman turistlerin ikna olacağına inanmadığını söyledi.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Kaya, Türkiye'de turistik işletme sahiplerinin, turistlerin bu yıl korkmadan tatil yapabilmeleri amacıyla bir dizi önlemler aldığını, ancak buna rağmen Alman turistlerin ikna olacağına inanmadığını söyledi Kaynak: DailyMotion.com