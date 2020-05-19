Almanya'nın Sınırları Kademeli Açma Planı Tatilcileri Umutlandırdı
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Kaya, Türkiye'de turistik işletme sahiplerinin, turistlerin bu yıl korkmadan tatil yapabilmeleri amacıyla bir dizi önlemler aldığını, ancak buna rağmen Alman turistlerin ikna olacağına inanmadığını söyledi.
19.05.2020 10:47 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:47
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Kaya, Türkiye'de turistik işletme sahiplerinin, turistlerin bu yıl korkmadan tatil yapabilmeleri amacıyla bir dizi önlemler aldığını, ancak buna rağmen Alman turistlerin ikna olacağına inanmadığını söyledi
Kaynak: DailyMotion.com