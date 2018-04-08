Almanya'nın Münster Kentinde Bir Aracın İnsanların Arasına Dalması

Almanya İçişleri, Bayındırlık ve Yurt Bakanı Horst Seehofer, dün Münster kentinde bir aracın yayaların arasına girdiği yerde incelemelerde bulundu.

Seehofer, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, eyaletin İçişleri Bakanı Herbert Reul ve Münster Belediye Başkanı Markus Lewe ile olayın gerçekleştiği restoranın önüne çiçek bıraktı ve burada dua etti.

Olayın meydana geldiği caddede bir süre yürüyen Seehofer, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına Alman hükümeti adına taziyede bulunduğunu belirterek "Bu korkak ve acımasız suç hepimizi çok etkiledi." dedi.

Bu olayın mutlak güvenliğin olmadığını gösterdiğini ifade eden Seehofer, suçu işleyen kişinin terör çevresiyle bağlantılı olmadığı yönünde güçlü ipuçları bulunduğunu kaydetti.

Seehofer, devletin bu tür eylemlerin azaltılması veya engellenmesi için her şeyi yapması gerektiğini vurguladı.

Olayın tüm yönleriyle araştırıldığını aktaran Seehofer, failin çevresinin de aydınlatılması gerektiğini söyledi.

Seehofer, polise ve kurtarma ekiplerine profesyonel çalışmasından ve medyaya da sorumlu davranışından dolayı teşekkür etti.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Laschet de düşüncelerinin burada hayatını kaybedenlerle ve yaralananlarla olduğunu belirterek "Münster, Kuzey Ren-Vestfalya ve Almanya için korkunç ve üzücü bir gündü" dedi.

Sosyal medyada kışkırtıcılık yapanları eleştiren Laschet, "Kurbanların yakınları için failin hangi dine mensup olduğu önemli değil." diye konuştu.

Eyaletin İçişleri Bakanı Herbert Reul de failin "büyük ihtimalle" sığınmacı değil Alman olduğunu belirterek faile ilişkin birçok ipucunun bulunduğunu ancak bunların araştırılması gerektiğini, soruşturmanın günlerce sürebileceğini kaydetti.

Olay yerinde açıklama yapan Münster Başsavcısı Elke Adomeit, failin sabıkasının bulunduğunu söyleyerek 2015 ve 2016 yıllarında bu kişi hakkında tehdit, başkasının malına zarar verme, trafik kazasından sonra kaçma ve dolandırıcılıktan davalar açıldığını ancak bu davaların hepsinin o dönemlerde düştüğünü ifade etti.

Adomeit, olayın arkasında bir siyasi arka planın bulunmadığını belirtti.

Dün Münster'de Jens R. adındaki Alman, kafeteryada oturanların arasına minibüsüyle girmiş ve iki kişinin ölümüne neden olmuştu. Jens R. olaydan hemen sonra intihar etmişti. Polis, olayda 6'sı ağır 20 kişinin yaralandığını açıklamıştı.