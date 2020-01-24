Almanya'daki silahlı saldırıda 6 kişi öldü
Almanya'nın Rot am See kasabasında silahlı bir saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Almanya'nın Baden-Württemberg şehrindeki Schwäbisch Hall bölgesinde yer alan Rot Am See kasabasında, silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda şu ana kadar en az 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
OPERASYON BAŞLATILDI
Alman polisi twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırının ardından büyük çaplı bir operasyon başlatıldığını saldırganın ise gözaltına alındığını belirtti.
SALDIRI TERÖR BAĞLANTILI
Yapılan açıklamada saldırının terör bağlantılı bir durum değil kişisel ilişkilere bağlı bir olay olduğu belirtildi.