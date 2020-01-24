Almanya'daki silahlı saldırıda 6 kişi öldü
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Almanya'daki silahlı saldırıda 6 kişi öldü

Almanya'nın Rot am See kasabasında silahlı bir saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

24.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:39
Almanya'daki silahlı saldırıda 6 kişi öldü

'nın şehrindeki Schwäbisch Hall bölgesinde yer alan Rot Am See kasabasında, silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda şu ana kadar en az 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Alman polisi twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırının ardından büyük çaplı bir operasyon başlatıldığını saldırganın ise gözaltına alındığını belirtti.

SALDIRI TERÖR BAĞLANTILI

Yapılan açıklamada saldırının terör bağlantılı bir durum değil kişisel ilişkilere bağlı bir olay olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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