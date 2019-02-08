Almanya Heyeti Çok Dilli Anaokulu İçin Geldi

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Çaycuma Belediyesinin ülkede bir ilki gerçekleştirip çok dilli anaokulu hayata geçirmek yaptığı çalışmalar kapsamında, kardeş şehri Lennestadt'tan bir heyet Çaycuma'ya gelerek incelemelerde bulundu.?

Çaycuma Belediyesi İstasyon Mahallesi'nde yapımını yüzde 95 oranında tamamladığı anaokulu binasında, ülkede bir ilki gerçekleştirerek çok dilli anaokulu açacak. Çaycumalı çocukların dünya ile daha hızlı iletişime geçmesi, dış ülkelerle daha kolay entegrasyonunun sağlanması amacıyla Belediye Başkanı Bülent Kantarcı tarafından geliştirilen proje kapsamında, Almanya'dan bir heyet Çaycuma'ya geldi. Lennestandt Belediyesi Uyum Meclisi Başkanı Nedim Kalembaşı, Lennestadt Uyum Meclisi Üyesi ve emekli kreş eğitmeni Edeltraud Maria Wichtmann, Arnold Wlchtmann, Almanya Çaycumalılar Derneği Başkanı Şenol Alagöz ve Almanya'da çift dilli eğitim alanında faaliyet gösteren Turgay Tahtabaşı'nın da aralarında olduğu heyet ilk olarak İstasyon Mahallesi'nde yapımı bitmek üzere olan okul binasını inceledi. Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Pak, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Belediye Meclis Üyesi Cengiz Gökçe ve bazı birim amirleri ile Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu'nun da hazır bulunduğu gezide, heyete bina hakkında detaylı bilgi verildi. Emekli kreş eğitmeni Edeltraud Maria Wichtmann, proje üzerinde de detaylarıyla incelediği binanın, son derece iyi hazırlanmış olduğunu söyleyerek, burada murat edilen eğitimin verilmesi için her şeyin uygun olduğunu söyledi.

Heyet, daha sonra Lennestadt Belediye Başkanı Stefan Hundt ile eşi Kerstin Hunt'un katılımı ile geçen yıl açılışı yapılan Lennestadt Caddesi'ni de gezerek, cadde tabelası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.?

Alman heyet, beraberinde Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu ile birlikte, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli'ye bir nezaket ziyaretinde bulundu. Ardından Pehlivanlar Anaokulunu ziyaret eden heyet, anaokulu ve verilen eğitim konusunda bilgi aldı. Emekli kreş eğitmeni Edeltraud Maria Wichtmann, özellikle öğretmenlerle eğitim konusunda görüş alışverişinde bulundu. Wichtmann yeni yapılan binanın son derece iyi yapılmış olduğunu ve Almanya'dakileri aratmadığını söyleyerek son derece hoşnut olduğunu dile getirdi.

Alman eğitimci Edeltraud Maria Wichtmann Belediye Meclis Salonu'nda, Almanya'da verilen eğitimin modeli, yöntemi, materyalleri ve kullanılan araç gereç konusunda bir sunum yaptı. Çaycuma'da gördüklerinden çok etkilendiğini söyleyen Wichtmann, okulun çok hızlı bir şekilde kurulması için her türlü desteği gönüllü olarak sunmaya hazır olduğunu söyledi. Heyette bulunan Eğitimci Turgay Tahtabaş ise Çaycuma'nın bir model şehir olacağını söyleyerek, çocukların dünyaya entegre olabilmesi ve daha nitelikli olarak yetişmesi için çok dilli anaokulunun önemli işlev göreceğini söyledi. Tahtabaş, "Ben sürecin çok daha uzun süreceğini düşünüyordum. Ancak çok hızlı gelişiyor. Yapılan çalışmanın geri döndürülemez aşamaya gelmiş olmasından çok mutluyum" derken, Almanya Çaycumalılar Derneği Başkanı Şenol Alagöz, dernek olarak okula her türlü desteği sunacaklarını söyledi. Belediye Başkanı Bülent Kantarcı sunumun ardından heyet üyelerine günün anısına birer plaket sundu.?

Heyet daha sonra, bir sürpriz yaparak, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı tarafından kıyılan Burak Özbay, Merve Muslubaş çiftinin nikahına katıldı. Gelin Merve Uslubaş'ın Almanya'da yaşıyor olması nedeniyle çiftin yaşamını Almanya'da sürdürmeyi planlaması, yapılan sürprizi çok daha anlamlı hale getirdi. Heyet ardından bir Çaycuma gezisi yaparak, Belediye Başkan yardımcısı Timuçin Pak'tan belediye çalışmaları ve ilçe hakkında ayrıntılı bilgi aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA