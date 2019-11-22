Almanya: Gözaltına alınan Büyükelçiliğimizin avukatıyla ilgili suçlamalara açıklık getirilmeli
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Türkiye tarafından gözaltına alınan büyükelçiliğin avukatına yöneltilen suçlamaların açıklanması ve açıklığa kavuşturulması gerektiğini bildirdi
22.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:34
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Türkiye tarafından gözaltına alınan büyükelçiliğin avukatına yöneltilen suçlamalara açıklık getirilmesi gerektiğini bildirdi.
Büyükelçiliğin çalıştığı Türk avukatın, eylül ayı ortalarında 'casusluk' iddiaları nedeniyle gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com