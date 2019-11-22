Almanya: Gözaltına alınan Büyükelçiliğimizin avukatıyla ilgili suçlamalara açıklık getirilmeli
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Almanya: Gözaltına alınan Büyükelçiliğimizin avukatıyla ilgili suçlamalara açıklık getirilmeli

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Türkiye tarafından gözaltına alınan büyükelçiliğin avukatına yöneltilen suçlamaların açıklanması ve açıklığa kavuşturulması gerektiğini bildirdi

22.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:34
Almanya: Gözaltına alınan Büyükelçiliğimizin avukatıyla ilgili suçlamalara açıklık getirilmeli

'nın Büyükelçisi , Türkiye tarafından gözaltına alınan büyükelçiliğin avukatına yöneltilen suçlamalara açıklık getirilmesi gerektiğini bildirdi.


Büyükelçiliğin çalıştığı Türk avukatın, eylül ayı ortalarında 'casusluk' iddiaları nedeniyle gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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