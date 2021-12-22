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Almanya Federal Meclisi'nde Covid-19 alarmı

Almanya Federal Meclisi'nde Covid-19 alarmı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya Federal Meclisi'nde 2 milletvekilinde Omicron ve Delta mutasyonu tespit edildi.

Almanya Federal Meclisi'nde 2 milletvekilinde Omicron ve Delta mutasyonu tespit edildi.

Alman Federal Meclisi'nde Covid-19 önlemleri tartışılırken, 2 Alman milletvekilinin Covid-19'a yakalandığı öğrenildi. Federal Meclis Savunma Komisyonu üyesi oldukları açıklanan vekillerin birinde Omicron, diğerinde ise Delta mutasyonu tespit edildi. İki milletvekilinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından toplantıda bulunan Savunma Komisyonu üyeleri de tedbirler kapsamında karantinaya alındı. Covid-19'a yakalanan milletvekillerinin kimliği ise açıklanmadı.

(Mehmet Koca-İHA)

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