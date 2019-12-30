Almanya'dan sığınma talebinde bulunanlar arasında Türkler üçüncü sırada
2019 yılının Ocak-Kasım ayları arasında yaklaşık 133 bin kişi Almanya'dan uluslararası koruma talep etti. Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat'ın verilere göre Almanya'da siyası sığınma başvuruları 2018 yılına oranla yüzde 13 oranında azalma gösterdi.
30.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:45
Almanya'ya yapılan siyası sığınma talepleri 2019 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 13 azaldı.
Avrupa Birliği (AB) istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre 2019 yılının Ocak-Kasım ayları arasında yaklaşık 133 bin kişi Almanya'dan uluslararası koruma talep etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com