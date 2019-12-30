Almanya'dan sığınma talebinde bulunanlar arasında Türkler üçüncü sırada

30.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:45

Almanya'ya yapılan siyası sığınma talepleri 2019 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 13 azaldı.



Avrupa Birliği (AB) istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre 2019 yılının Ocak-Kasım ayları arasında yaklaşık 133 bin kişi Almanya'dan uluslararası koruma talep etti. Euronews.com'da Görüntüle