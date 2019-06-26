Almanya'dan İsmail Türüt'e vize kısıtlaması: Milliyetçisiniz!

Sevilen türkücü İsmail Türüt, vize başvurusu sırasında hayatının şokunu yaşadı. Ekibiyle birlikte Almanya Konsolosluğuna vize başvurusu yapan Türüt'e "Milliyetçisin" denilerek sadece 2 gün vize verildi.

"MİLLİYETÇİ TÜRKÜLER SÖYLÜYORSUNUZ"

Sabah'ın haberine göre, orkestradaki herkese 6 ay, İsmail Türüt'e sadece iki günlük vize çıktı. Konsolosluk yetkilisinin "Siz milliyetçi türküler söylüyorsunuz, onun için vize süresi kısa" açıklaması karşısında büyük şok yaşadı.

ALDIĞI CEVAP KARŞISINDA ŞAŞIRDI

Ekibinin tümüne 6 ay vize verilirken kendisine sadece iki günlük giriş izni verilmesine şaşıran İsmail Türüt'e ilginç bir yanıt geldi: Siz konserlerinizde milliyetçi ve siyasi türküler söylüyorsunuz.

KONSERİNİ YARIDA KESMİŞLERDİ

Alman polisi üç yıl önce de İsmail Türüt'ün konserini aynı gerekçeyle yarıda kesmişti.