Almanya'dan İsmail Türüt'e vize kısıtlaması: Milliyetçisiniz!
Almanya Konsolosluğu Karadenizli türkücü İsmail Türüt'e milliyetçi şarkılar söylediği öne sürülerek 2 gün vize verdi.
Sevilen türkücü İsmail Türüt, vize başvurusu sırasında hayatının şokunu yaşadı. Ekibiyle birlikte Almanya Konsolosluğuna vize başvurusu yapan Türüt'e "Milliyetçisin" denilerek sadece 2 gün vize verildi.
"MİLLİYETÇİ TÜRKÜLER SÖYLÜYORSUNUZ"
Sabah'ın haberine göre, orkestradaki herkese 6 ay, İsmail Türüt'e sadece iki günlük vize çıktı. Konsolosluk yetkilisinin "Siz milliyetçi türküler söylüyorsunuz, onun için vize süresi kısa" açıklaması karşısında büyük şok yaşadı.
ALDIĞI CEVAP KARŞISINDA ŞAŞIRDI
Ekibinin tümüne 6 ay vize verilirken kendisine sadece iki günlük giriş izni verilmesine şaşıran İsmail Türüt'e ilginç bir yanıt geldi: Siz konserlerinizde milliyetçi ve siyasi türküler söylüyorsunuz.
KONSERİNİ YARIDA KESMİŞLERDİ
Alman polisi üç yıl önce de İsmail Türüt'ün konserini aynı gerekçeyle yarıda kesmişti.
YORUMLAR (2)
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allahına kurban senin ismail. almanya onların olsun sen bize yetersin bizde sana. Rabbim ömrünü uzun ve sağlıklı yaşamanı nasip etsin, güzel türküler bestele. yasinler ölmez beyimCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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BU ÜLKENİN İNSANLARI VATANSEVERLİKLE MİLLİYETÇİLİK ARASINDAKİ İNCE ÇİZGİYİ FARKETMİYOR İŞİN SONU BÖLÜCÜLÜĞE GİDİYOR BU VATAN KİMSENİN BABASININ TAPULU MALI DEĞİL YALNIZCA BU BAYRAK ALTINDA YAŞAMAYI BENİMSEMİŞ OLANLARINDIR AMA NE YAZIKKİ BENİM MEMLEKETİM DAHA ÜSTÜNDÜR DİYE KASILIP SİDİK YARIŞTIRMAYA KALKANLAR VARCevap Yaz Yayından Kaldır
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