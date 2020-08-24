Almanya'dan alınan tren setleri Türkiye'ye getiriliyor - RHEİNLAND
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Almanya'dan alınan tren setleri Türkiye'ye getiriliyor - RHEİNLAND

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Almanya'dan alınan tren setleri yola çıktı.

24.08.2020 23:31 | Son Güncelleme: 24.08.2020 23:35

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Almanya'dan alınan tren setleri yola çıktı.

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Remagen istasyonunda kaydedilen görüntülerde, Alman Siemens firması tarafından üretilen, Yüksek Hızlı Tren (YHT) setlerinin Türkiye'ye doğru hareket ettiği anlar yer aldı.

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından ilk seti geçen yılın kasım ayında Almanya'nın Düsseldorf şehrindeki tesislerde düzenlenen törenle teslim alınan tren setlerinin, böylece ikinci grubu da ülkeye getiriliyor.

Almanya'dan alınan tren setleri Türkiye'ye getiriliyor - RHEİNLAND

Kaynak: AA

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