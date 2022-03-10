Almanya'da yangında ölen anne ve 3 çocuğu Bodrum'da toprağa verildi - Haberler

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Almanya'da yangında ölen anne ve 3 çocuğu Bodrum'da toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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ALMANYA'nın Karlsruhe kentinde evde çıkan yangında yaşamını yitiren Ebru Turan Sollwedel (42) ve çocukları Carlo Ege (8) ile ikiz olan Oğuzcan (6) ve Yavuzcan Turan (6) Bodrum'da toprağa verildi.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - ALMANYA'nın Karlsruhe kentinde evde çıkan yangında yaşamını yitiren Ebru Turan Sollwedel (42) ve çocukları Carlo Ege (8) ile ikiz olan Oğuzcan (6) ve Yavuzcan Turan (6) Bodrum'da toprağa verildi.

Karlsruhe'nin Kraichtal kasabasında, Ebru Turan ve 3 çocuğunun yaşadığı evde, 2 Mart'ta yangın çıktı. Yangında Ebru Turan Sollwedel ile ikiz çocukları Oğuzcan ve Yavuzcan ve Carlo Ege Turan yaşamını yitirdi. Ebru Turan Sollwedel ve çocuklarının cenazeleri, Almanya'daki işlemlerinin ardından bugün Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi. Anne ve 3 çocuğu, Gündoğan Mezarlığı'nda yakınları ve bölge halkı tarafından gözyaşlarıyla toprağa verildi.Bu arada, ailenin eve yeni taşındığı ve tadilat yaptığı öğrenilirken, ilk incelemeye göre kundaklama ihtimalinin bulunmadığı bildirildi.


Almanya'da yangında ölen anne ve 3 çocuğu Bodrum'da toprağa verildi

Almanya'da yangında ölen anne ve 3 çocuğu Bodrum'da toprağa verildi

Almanya'da yangında ölen anne ve 3 çocuğu Bodrum'da toprağa verildi

Almanya'da yangında ölen anne ve 3 çocuğu Bodrum'da toprağa verildi

Almanya'da yangında ölen anne ve 3 çocuğu Bodrum'da toprağa verildi

Almanya'da yangında ölen anne ve 3 çocuğu Bodrum'da toprağa verildi

Almanya'da yangında ölen anne ve 3 çocuğu Bodrum'da toprağa verildi

Almanya'da yangında ölen anne ve 3 çocuğu Bodrum'da toprağa verildi

Almanya'da yangında ölen anne ve 3 çocuğu Bodrum'da toprağa verildi

Almanya'da yangında ölen anne ve 3 çocuğu Bodrum'da toprağa verildi

Almanya'da yangında ölen anne ve 3 çocuğu Bodrum'da toprağa verildi

Almanya'da yangında ölen anne ve 3 çocuğu Bodrum'da toprağa verildi

Almanya'da yangında ölen anne ve 3 çocuğu Bodrum'da toprağa verildi

Almanya'da yangında ölen anne ve 3 çocuğu Bodrum'da toprağa verildi

Almanya'da yangında ölen anne ve 3 çocuğu Bodrum'da toprağa verildi

Almanya'da yangında ölen anne ve 3 çocuğu Bodrum'da toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Karlsruhe, Almanya, Bodrum, Muğla, Güncel, Haberler

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