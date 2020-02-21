Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Hayatını kaybedenler anılıyor - HANAU
Saldırının düzenlendiği kafeden detaylar Yas tutan insanlar Ağlayan insanların mum yakması Olay yerine çiçek bırakılması HANAU - Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısı sonrası hayatını kaybedenler anılıyor.
21.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:22
Saldırının düzenlendiği kafeden detaylar
Yas tutan insanlar
Ağlayan insanların mum yakması
Olay yerine çiçek bırakılması HANAU - Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısı sonrası hayatını kaybedenler anılıyor.
Kaynak: AA