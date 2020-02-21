Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Hayatını kaybedenler anılıyor - HANAU
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Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Hayatını kaybedenler anılıyor - HANAU

Saldırının düzenlendiği kafeden detaylar Yas tutan insanlar Ağlayan insanların mum yakması Olay yerine çiçek bırakılması HANAU - Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısı sonrası hayatını kaybedenler anılıyor.

21.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:22
Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Hayatını kaybedenler anılıyor - HANAU

Saldırının düzenlendiği kafeden detaylar

Yas tutan insanlar

Ağlayan insanların mum yakması

Olay yerine çiçek bırakılması - 'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısı sonrası hayatını kaybedenler anılıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Almanya'daki ırkçı terör saldırısı - Hayatını kaybedenler anılıyor - HANAU
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