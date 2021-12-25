Almanya'da yaşayan Müslümanlardan Hatay'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

HATAY (AA) - Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Hilal Yardımlaşma Organizasyonu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 150 ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

Organizasyonun Başkanı Selami Tok, AA muhabirine, ihtiyaç sahibi ailelere içerisinde sıvı yağ, makarna, pirinç, bulgur, şeker gibi temel gıda malzemeleri bulunan gıda kolisi yardımı yaptıklarını söyledi.

Çadırlarda yaşayan aileler için de çorba yardımına başladıklarını dile getiren Tok, "Allah ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım yapmayı tüm ümmete nasip eylesin. Buradaki yaşam şartlarını görünce Allah'ın bize sorumluluk yüklediğini, bu sorumluluk neticesinde bizim çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Tok, kimsenin milliyetine ve dinine bakmadan mazlumun ve mağdurun yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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