Almanya'da ünlü müzeyi soyan hırsızların görüntüleri yayımlandı
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Almanya'da ünlü müzeyi soyan hırsızların görüntüleri yayımlandı

Almanya'da, Grüne Gewölbe Müzesi'nde meydana gelen soygunun görüntüleri yayınlandı. 25 Kasım günü Dresden kentindeki müzeyi basan soyguncular, Avrupa'nın en büyük hazine koleksiyonunun bulunduğu binadan paha biçilmez eserler çalmıştı.

26.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:24
Almanya'da ünlü müzeyi soyan hırsızların görüntüleri yayımlandı

'da, Grüne Gewölbe Müzesi'nde meydana gelen soygunun görüntüleri yayınlandı.


25 Kasım günü kentindeki ünlü müzeyi basan soyguncular, 'nın en büyük hazine koleksiyonunun bulunduğu binadan paha biçilmez eserler çalmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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