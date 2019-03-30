Almanya'da Türk Kökenli Siyasetçi Spd Eyalet Teşkilatı Başkanlığına Seçildi

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Schleswig-Holstein Eyalet Teşkilatı'nın yeni başkanı Türk kökenli siyasetçi Serpil Midyatlı oldu.



Midyatlı, Norderstedt kentinde düzenlenen SPD Schleswig-Holstein Eyalet Teşkilatı Kurultayı'nda 212 delegenin oy kullandığı seçimde 191 delegenin oyunu alarak başkan seçildi. Seçimde, 12 delege "hayır" oyu kullanırken, 9 delege ise çekimser kaldı.

Almanya'nın Kiel kentinde doğan 43 yaşındaki Midyatlı, böylelikle bu göreve getirilen ilk kadın siyasetçi oldu.



İki çocuk annesi Midyatlı, yaklaşık 10 yıldan beri Schleswig-Hostein Eyalet Meclisi'nde milletvekili olarak görev yapıyor.

Kaynak: AA