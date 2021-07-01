DÜSSELDORF - Almanya'da toplanma ve gösteri hakkını kısıtlayacağı ileri sürülen yasa tasarısı protesto edildi
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DÜSSELDORF - Almanya'da toplanma ve gösteri hakkını kısıtlayacağı ileri sürülen yasa tasarısı protesto edildi

Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet meclisinde görüşülecek olan "toplanma ve gösteri" yasa tasarısı, eyaletin başkenti Düsseldorf'ta protesto edildi.

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet meclisinde görüşülecek olan "toplanma ve gösteri" yasa tasarısı, eyaletin başkenti Düsseldorf'ta protesto edildi.

KRV Eyalet Meclisi önünde toplanan protestocular, yeni yasa tasarısının gösteri ve eylemlere ciddi kısıtlamalar getireceğini ileri sürdü.

Protestocular, yeni yasa tasarısının toplanma ve gösteri özgürlüğünü büyük ölçüde kısıtlayacağını savundu.

Muhalefette olan Sosyal Demokrat Partisi (SPD) eyalet milletvekili Volkan Baran, yasa tasarısında bazı muğlak noktalar olduğunu ve bunun kabul edilemeyeceğini söyledi.

Polis gazetecileri darbetmişti

26 Haziran'da Düsseldorf'ta yasa tasarısını eleştirmek için düzenlenen protesto gösterisinde polis, Alman Haber Ajansı (DPA) foto muhabirinin de aralarında bulunduğu gazetecilere saldırarak darbetmişti.

DPA Genel Yayın Yönetmeni Sven Gösmann, polisin tavrını basın özgürlüğüne yönelik yapılmış kabul edilemez bir saldırı olarak nitelendirerek, olayın tamamen açıklığa kavuşturulmasını istemişti.

DÜSSELDORF - Almanya'da toplanma ve gösteri hakkını kısıtlayacağı ileri sürülen yasa tasarısı protesto edildi
DÜSSELDORF - Almanya'da toplanma ve gösteri hakkını kısıtlayacağı ileri sürülen yasa tasarısı protesto edildi
DÜSSELDORF - Almanya'da toplanma ve gösteri hakkını kısıtlayacağı ileri sürülen yasa tasarısı protesto edildi
DÜSSELDORF - Almanya'da toplanma ve gösteri hakkını kısıtlayacağı ileri sürülen yasa tasarısı protesto edildi
DÜSSELDORF - Almanya'da toplanma ve gösteri hakkını kısıtlayacağı ileri sürülen yasa tasarısı protesto edildi
DÜSSELDORF - Almanya'da toplanma ve gösteri hakkını kısıtlayacağı ileri sürülen yasa tasarısı protesto edildi
DÜSSELDORF - Almanya'da toplanma ve gösteri hakkını kısıtlayacağı ileri sürülen yasa tasarısı protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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DÜSSELDORF - Almanya'da toplanma ve gösteri hakkını kısıtlayacağı ileri sürülen yasa tasarısı protesto edildi - Haberler
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