Almanya'da Tanktan Sızan Bir Ton Çikolata Yol Kapattı

Almanya'da caddeye yayılan bir ton sıvı çikolata, kısa sürede katılaşınca yolun kapanmasına neden oldu.

Ülkenin batısındaki Westönnen kasabasında yaşanan olayda, tanktan sızan çikolata yola aktı.

Akan erimiş çikolata çok kısa bir süre içinde katılaştı. 10 metrekarelik çikolata kaplı alan 25 itfaiyeci tarafından, kürekler, sıcak su ve alev makineleriyle temizlendi.

DreiMeister çikolata fabrikasının çalışanları da temizlik faaliyetlerine katıldı.

İtfaiyeden yapılan açıklamada "Bu üzücü olaya rağman, çikolatasız bir Noel geçirme ihtimalimiz" düşüm denildi.

Fabrika da kısa sürede normal faaliyetlere dönüleceğini açıkladı.